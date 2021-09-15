CША могут предоставить Украине две батареи ПРО «Железный купол» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд членов Конгресса США внесли поправку в проект закона об обороне на следующий год, которая, при принятии, заставит администрацию американского президента продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе возможно и две батареи «Железный купол», на сегодняшний день находящихся на вооружении армии США.

Как передает издание Politico, конгрессмены призывают Пентагон представить доклад с описанием вариантов возможной продажи или передачи Вооруженным силам Украины «существующих систем», которые, скорее всего, не будут развернуты в ближайшем будущем на территории США.

В 2019 году американская армия получила две батареи «Железного купола», однако на данный момент так и не смогла интегрировать их в свою систему противовоздушной обороны, поскольку «купол» не спроектирован для работы в рамках новой армейской системы. Кроме того, наблюдается много «несотыковок» в технической части.

Законопроект об оборонном бюджете США не предусматривает какую-либо определённую систему вооружений, которую необходимо передать Украине, однако, по словам конгрессмена, «две батареи – главные кандидаты на передачу».

По словам директора программы исследований России в центре CNA Майкла Кофмана, есть вопросы об эффективности системы «Железный купол» в Украине. «С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения... Но она может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины», – отметил специалист.