В России определили первых выигравших 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 15 сентября, подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди привитых вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

В результате розыгрыша были определены 500 победителей. Номера выигрышных сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о выигранном призе будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Компьютер, делая случайный выбор в списке участников конкурса за все время проведения лотереи, определяет победителей дважды. Всего таких победителей будет одна тысяча. Каждый из них получит по сто тысяч рублей.

Следующий тираж должен состояться через месяц - 14 октября.

Принять участие в лотерее смогут все совершеннолетние российские граждане, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных. Если прививка двухкомпонентная, к моменту розыгрыша необходимо сделать два укола.