В Минобрнауки заявили, что студенты вузов не обязаны вакцинироваться от коронавируса

Справка о вакцинации не потребуется при заселении в общежитие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобрнауки РФ не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. Как сообщают в ведомстве, заселяться в общежития можно будет без справки о прививке.

В Минобрнауки прояснили порядок заселения в общежития вузов в 2021 году. В ведомстве говорят, что все студенты должны иметь равные права, и не важно, сделали они прививку или решили не вакцинироваться. Ограничение прав непривитых студентов при заселении в общежитие в Минобрнауки считают недопустимым, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации "Эпиваккороной". Всего по данным на вторник, 14 сентября, в стране полностью вакцинированы свыше 39,9 млн человек.