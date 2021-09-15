ФСБ установила связи диверсии на газопроводе в Крыму со спецслужбами Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России назвала имена причастных к диверсии на газопроводе в Крыму.

Как сообщают в ведомстве, в ходе расследования было установлено, что диверсия организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне при участии «Меджлиса крымско-татарского народа»*. Уточняется, что 4 сентября были задержаны жители Крыма: посредник - заместитель председателя «Меджлиса»* Нариман Джелялов, а также исполнители диверсии Азиз и Асан Ахтемовы. Кроме того, было установлена связь организации с украинскими спецслужбами.

«По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса"* в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США», - сообщили в ведомстве.

ФСБ сообщает, что организаторами диверсии были агент Главного управления разведки (ГУР) Украины Риз Ягьяев-Велиулаев, сбежавший из Крыма в августе 2016 года, а также руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский и сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк. Сама же диверсия была санкционирована начальником украинского ГУР Кириллом Будановым.

Напомним, согласно представленным данным, двое из исполнителей подошли к газопроводу, выкопали ножом яму глубиной 15 сантиметров и положили взрывное устройство. В течение 4-5 часов взрывчатка должна была сработать.

*Запрещенная в России экстремистская организация