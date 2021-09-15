Президенты России и Казахстана обсудили по телефону безопасность в регионе

Президенты Казахстана и России проводили личную встречу в августе 2021 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в среду, 15 сентября, провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили афганскую проблематику в связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе переговоров Путин и Токаев условились координировать усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе - с 15 августа 2021 года власть в Афганистане представлена "Талибаном"*. Несколько дней назад представители радикального движения избрали своего главу и выбрали правительство.

Путин и Токаев также обсудили другие актуальные темы двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, в августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным отметил успешное развитие отношений двух стран.

*Запрещенная в России террористическая организация