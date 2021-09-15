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В мире15 сентября 2021 14:29

Глава Еврокомиссии сообщила о планах ЕС реформировать Шенген из-за наплыва мигрантов

Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза быть готовыми к инцидентам на границе
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Еврокомиссии сообщила о планах ЕС реформировать Шенген из-за наплыва мигрантов

Глава Еврокомиссии сообщила о планах ЕС реформировать Шенген из-за наплыва мигрантов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз планирует работать над тем, чтобы блокировать все миграционные угрозы при помощи Шенгенского соглашения. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии напомнила о миграционном кризисе, разразившемся в странах-членах Европейского союза, соседствующих с Белоруссией. По ее словам, государства должны быть готовы к тому, что подобные инциденты могут повторяться.

«По этой причине мы собираемся поработать над Шенгеном, чтобы мы могли останавливать подобные акты агрессии и делать все для того, чтобы обеспечить безопасность на внешних границах ЕС», - говорится в сообщении главы ведомства, опубликованном на официальном сайте Еврокомиссии.

С начала текущего года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь минувший год.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда объявил чрезвычайное положение у белорусской границы из-за ситуации с мигрантами. Незадолго до этого польские власти приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на польско-белорусской границе.