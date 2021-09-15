Рогозин: работа по созданию сверхтяжелой ракеты "Енисей" не прекращалась никогда

Дмитрий Рогозин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Работа по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» не прекращалась никогда. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Научно-производственное объединение (НПО) автоматики в Екатеринбурге в среду, 15 сентября.

«На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась ... Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжелого класса прямо сейчас ... элементы ракеты сверхтяжелого класса налицо», - заявил глава Роскосмоса.

Ранее в СМИ со ссылкой на гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрия Баранова появилось сообщение, что Россия прекратила техническое проектирование ракеты «Енисей», которая предназначена для полетов на Луну.

Напомним, новая ракета создается для обеспечения полетов в дальний космос, в том числе к Луне и Марсу. Согласно планам, летательный аппарат будет способен выводить на околоземную орбиту более 70 тонн груза. Первый запуск которой запланирован на 2028 год.