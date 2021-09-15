Опрос: Каждому четвертому россиянину в детстве покупали вещи на вырост

Каждому четвертому россиянину в детстве покупали вещи на вырост Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый пятый взрослый российский гражданин в детстве донашивал одежду за своим старшим братом или сестрой, а каждому четвертому россиянину постоянно покупали вещи на вырост. Такие данные приводит Ozon, который опросил 1,5 тысячу человек по всей стране.

Как выяснилось, только 6,5% опрошенных сообщают, что их в детстве всегда одевали в новые вещи по размеру. Треть респондентов (34%) сообщили, что им хотя бы иногда покупали одежду на вырост, а родители 25,5% россиян делали так постоянно. Донашивали вещи за своими старшими братьями или сестрами четверть граждан (25,5%).

Отмечается, что половина респондентов в детстве относились к такой одежде совершенно спокойно и не обращали внимания на ее поношенность или большой размер. Однако 16% опрошенных признаются, что испытывали неловкость, надевая такие вещи, а еще 1% дразнили.

Треть опрошенных (34%) сообщают, что сегодня всегда одевают своих детей в новые вещи и покупают одежду только по размеру, а 17% респондентов категорически отказались считать нормой донашивание одежды за старшими.

Поношенные вещи своему ребенку сейчас отдают только 5% россиян, столько же с удовольствием принимают такую детскую одежду в дар от друзей и родственников, а постоянно приобретают детям вещи на вырост 3% граждан.

Напомним, согласно прогнозам ретейлеров рост цен на одежду и обувь осень минимум на 10%.