16-летней студентке грозит 6 лет тюрьмы за трату денег с найденной карты

Девушку, потратившую деньги с чужой карты, ждет суд. Фото: Архив "КП"

В августе текущего года 16-летняя жительница Нижнего Новгорода случайно нашла на улице чужую банковскую карту. Как выяснилось впоследствии, карта принажала 31-летнему местному жителю. Однако возвращать хозяину кредитку девушка не спешила. Вместо этого она принялась тратить деньги карты на покупки.

- Подростка удалось разыскать. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело, - сообщает NewsNN со ссылкой на информацию от СУ СКР по Нижегородской области. - В скором времени фигурантке предъявят обвинение. Расследование этого дела продолжается.

К слову, девушке за это преступление грозит до шести лет колонии. Окончательную точку в этом деле предстоит поставить суду.

Напомним, ранее сообщалось, что подросток в Нижегородской области получил страшные ожоги, забравшись на электричку. После удара током он был доставлен в реанимационное отделение Ожогового центра ПИМУ. К счастью, его удалось спасти. Как выяснилось позднее, подросток пытался сделать селфи.