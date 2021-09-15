Сбой в работе Телеграм произошел 15 сентября 2021 года

Наибольшее количество неполадок в России в работе Telegram стали отмечать жители Москвы и Санкт-Петербурга Фото: EAST NEWS

Пользователи Telegram сообщают о проблемах в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел 15 сентября 2021 года. Проблемы начались с 14:00 по мск. 51% пользователей сообщают о проблемах с доступом к приложениям, 37% жалуются на подключение к серверу, еще 13% на ошибки при отправке сообщений.

Обновление программы не помогает решить проблему сервиса.

Наибольшее количество неполадок в России в работе Telegram стали отмечать жители Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы с сервисом наблюдаются и на Украине.

Последний сбой в работе мессенджера наблюдался 8 сентября 2021 года. Большинство пользователей не могли подключиться к мессенджеру.