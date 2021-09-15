Захарова предупредила ЕС об ухудшении отношений в случае непризнания выборов в Госдуму Фото: Александр Щербак /ТАСС

Отношения между Россией и Евросоюзом рискуют резко ухудшиться в случае непризнания Брюсселем результатов выборов в Государственную думу РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как отметила дипломат в эфире телеканала «Россия 24», рекомендации Европарламента не признавать выборы в Госдуму будут означать, что «в сторону развития отношений России и ЕС «будет брошен очень серьезный камень». В контексте урегулирования проблемы Афганистана, на решение которой Москва может повлиять и занималась этим планомерно, такой шаг со стороны ЕС будет неразумным, подчеркнула она.

«Нужно же как-то сделать выбор: либо в пользу дальнейшего ухудшения отношений с нашей страной, либо в пользу разума. Я даже коллективному Западу не отказываю в этом, потому что прагматика должна все-таки восторжествовать», – указала представитель МИД РФ.

Напомним, Захарова заявила, что страны Запада продолжают информационные атаки на Россию в преддверии выборов в Государственную думу.

Сайт kp.ru писал о том, как Европа уже отрепетировала недовольство новой Госдумой России и подготовила документ о непризнании выборов в нижнюю палату парламента РФ.