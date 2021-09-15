Миллер исключил поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября 2021

«Газпром» исключил поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября 2021 Фото: REUTERS

«Газпром» не начнет поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 2» с 1 октября 2021 года, как об этом сообщали некоторые СМИ, заявил председатель правления корпорации Алексей Миллер.

«Нет, 1 октября поставки еще не начнутся», – сказал он журналистам.

Напомним, ранее Bloomberg написал, что поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся с 1 октября 2021

Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности, сообщал, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 2» могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года. 10 сентября 2021 глава «Газпрома» объявил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».

Как писал сайт kp.ru, Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию предприятия Nord Stream 2 как независимого газотранспортного оператора.