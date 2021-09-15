В Госавтоинспекции рассказали о снижении аварийности на российских дорогах

В России наблюдается тенденция снижения аварийности на дорогах. Об этом рассказал заместитель начальника управления – начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России, полковник полиции Алексей Кисляков во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что комплексный подход различных ведомств по работе с участниками дорожного движения дал результаты по снижению аварийности уже в прошлом, 2020 году.

«Количество ДТП сократилось на 11%. Число погибших людей уменьшилось, по числу раненых мы тоже достигли снижения почти на 13%», - заявил Алексей Кисляков.

Эксперт добавил, что в первые восемь месяцев 2021 года эта позитивная тенденция также сохранилась.

«Если говорить о текущем периоде, то тенденция не изменилась, большинство показателей аварийности продолжает снижаться. Уменьшилось также количество ДТП с участием пешеходов. Количество ДТП с водителями с признаками опьянения также снизилось почти на 30%», - добавил полковник полиции.

При этом Алексей Кисляков также добавил о том, что уровень аварийности по вине нетрезвых водителей в России, по-прежнему, высок. Так, каждое 12-е ДТП в стране происходит по вине водителей в состоянии опьянения. Более того, тяжесть таких ДТП, как правило, в два раза выше остальных. В связи с этим в стране проводится активная пропаганда, направленная на борьбу с пьянством за рулем.

Еще одной проблемной сферой является детский дорожно-транспортный травматизм. Этот показатель, к сожалению, остается на довольно высоком уровне. При том, что в последние восемь лет показатели аварийности с участием несовершеннолетних снижались, в 2021 году зафиксировано уже более 10 тысяч ДТП с детьми.

«На фоне снижения общей аварийности у нас высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма остается основной проблемой. В текущем году за восемь месяцев зафиксировано более 10 тысяч ДТП с участием детей до 16 лет. Почти 12 тысяч детей ранены, 385 детей, к сожалению, погибли», - сообщил полковник полиции.