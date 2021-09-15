Журнал Time опубликовал список ста самых влиятельных людей мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журнал Time назвал сто самых влиятельных людей мира. Традиционный список разделен на шесть категорий «Иконы», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Изобретатели» и «Титаны».

В первую журнал включил российского блогера Алексея Навального, принца Гарри и его супругу Меган Маркл, певицу Бритни Спирс, поэтессу Кэти Парк Хонг, актера Луиса Мануэльа Отеро Алькантару, активистов Муну эль-Курда и Мохаммеда эль-Курда.

Категорию «Новаторы» возглавил главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, категорию «Деятели искусства» – актриса Кейт Уинслет, «Лидеры» – гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивела, «Пионеры» – певица Билли Айлиш и «Титаны» — гимнастка Симона Байлз. В «Лидеры» включены также действующий и экс-президенты США Джо Байден и Дональд Трамп, а также один из руководителей движения «Талибан»* Абдул-Гани Барадар.

*Запрещенная в России террористическая организация