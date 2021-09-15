Украина включила рэпера Моргенштерна в «черный список» Фото: кадр из видео

Российский рэпер Моргенштерн включен Министерством культуры и информационной политики Украины в «черный список».

В приказе на сайте ведомства говорится, что ограничения в отношении артиста вступили в силу 15 сентября 2021.

«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом: Моргенштерн Алишер Тагирович», – сказано в приказе.

Как писал сайт kp.ru, Служба безопасности Украины заявила о запрете любых гастролей Моргенштерна на территории страны.

Ранее певец матом отреагировал на решение украинского министерства культуры о внесении его в «черный список». Свое мнение по этому поводу певец высказал на странице в социальной сети Instagram. Несмотря на это Моргенштерн выразил надежду на то, что рано или поздно сможет провести концерт на территории Украины и порадовать местных фанатов, которых рэпер назвал «братьями».