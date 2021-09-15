Псаки не подтвердила информацию о возможных поставках Украине «Железного купола»

Белый дом не подтвердил информацию о возможных поставках Украине систем ПВО «Железный купол» Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки не смогла подтвердить информацию о том, что Соединенные Штаты могут поставить Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Как сообщила Псаки на брифинге, вопрос о предоставлении систем «Железный купол» ей нужно уточнить у коллег. Она также отметила, что знает о решении Вашингтона направить Киеву дополнительную помощь.

Как писал сайт kp.ru, ряд членов Конгресса США внес поправку в проект закона об обороне на следующий год, которая, при принятии, заставит администрацию американского президента продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе две батареи «Железный купол».

В 2019 году американская армия получила две батареи «Железного купола», однако на данный момент так и не смогла интегрировать их в свою систему противовоздушной обороны, поскольку «купол» не спроектирован для работы в рамках новой армейской системы. Кроме того, наблюдается много «несотыковок» в технической части.

Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил эффективность «Железного купола». По мнению система не сможет защитить Украину от воздушно-космического нападения.