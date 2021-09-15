Пассажирский самолет из Антальи экстренно сел в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирский самолет Airbus A319, направлявшийся из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в среду, 15 сентября, в аэропорту Пулково.

Как рассказали сайту kp.ru в Северо-Западной транспортной прокуратуре, лайнер приземлился в 22:24. На борту самолета была выявлена техническая неисправность одного из двигателей. По информации «Интерфакс», судно авиакомпании «Россия» не смогло выполнить посадку в установленное время. Экипаж самолета подал сигнал бедствия и продолжил движение на низовой высоте.

Как сообщили в авиакомпании, перед посадкой самолет попал в стаю птиц.

Как писал сайт kp.ru, в конце июля 2021 самолет белорусской авиакомпании Belavia, летевший из Минска в Анталью, после сигнала бедствия сел в московском аэропорту Домодедово. По предварительным данным, у борта Belavia отказал один из двух двигателей.

Ранее грузовой самолет из Хельсинки экстренно сел в Пулково из-за технической неисправности.