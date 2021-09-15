Судно «Капитан Воронин» получило пробоину и село на мель в проливе Югорский шар

Погибших и пострадавших нет Фото: REUTERS

В среду, 15 сентября, в проливе Югорский Шар Карского моря получило пробоину и село на мель судно обеспечения «Капитан Воронин», на борту которого находится 12 членов экипажа и три пассажира. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

«В районе пролива Югорский Шар, 500 метров от острова Вайгач, судно обеспечения «Капитан Воронин» получило пробоину в носовой части и село на мель, глубина в районе посадки на мель три метра, угроза затопления судна отсутствует, утечки топлива нет», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Ненецкому автономному округу.

В региональном главке ведомства добавили, что погибших и пострадавших нет. На помощь экипажу «Капитана Воронина» подошло судно «Карат», сейчас корабль пытаются снять с мели и залатать пробоину.

По предварительным данным северо-западной транспортной прокуратуры, на борту терпящего бедствие судна в общей сложности 15 человек – 12 членов команды и трое пассажиров. Причины аварии выясняется, Мурманская прокуратура начала проверку.