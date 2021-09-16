Axios: Байден примет Джонсона в Белом доме

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетит в США на Генассамблею ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На следующей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетит в Нью-Йорк, чтобы принять участие в работе Генассамблеи ООН, а в ходе своего визита в Штаты посетит Вашингтон, где его в Белом доме примет президент США Джо Байден. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники.

По данным собеседников издания, встреча американского лидера с британским премьером намечена на начало недели, но точная дата пока не определена. Ожидается, что Байден и Джонсон будут обсуждать вопросы, связанные с пандемией коронавируса, глобальным потеплением и отношениями с Пекином.

Автор материала отмечает, что намерение Байдена принять Джонсона в Белом доме «представляет собой еще одно свидетельство того, что лидеры двух стран планируют совместно работать над COVID-19, Китаем и изменением климата».

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее британская газета Financial Times сообщила, что Байден предложил Си Цзиньпину встретиться лично, чтобы вывести двусторонние отношения из тупика, однако председатель КНР это предложение отклонил. Позже Байден опроверг сообщения, что китайский лидер отказался от встречи с ним.