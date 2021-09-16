Кандидат в послы США при НАТО заявила, что Россия остается главной военной угрозой альянсу

В США заявили, что Россия остается главной военной угрозой НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат на пост постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Североатлантическом альянсе Джулиэнн Смит заявила, что Россия остается главной военной угрозой для НАТО.

- Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия, — заявила Смит на слушаниях в конгрессе.

Она отметила, что с 2014 года альянс сделал многое для укрепления возможностей противостоять России. Однако еще многое предстоит сделать, добавила Смит.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести диалог с НАТО, однако он должен быть не на эмоциональных тонах, а профессиональным. Он отметил, что Североатлантический альянс категорически отказывается вести диалог с российской стороной по линии военных. Лавров указал на то, что в целом НАТО категорически отказывается вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого «наказания» после событий на Украине и в Крыму.