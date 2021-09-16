Объем денег, незаконно перевозимых через границу, вырос в 10 раз Фото: Олег ЗОЛОТО

Объем наличных денег, незаконно перевозимых через границу, за последние восемь месяцев 2021 года, резко вырос. Показатели увеличились в 10 раз. Такие данные озвучили в Федеральной таможенной службе РФ (ФТС).

Таможенниками была обнаружена контрабанда денежных активов на 1,4 млрд рублей. Это больше не только показателя прошлого года, тогда выявленная сумма составила 131 млн., в 2019 году - 118 млн рублей.

- В основном контрабандный провоз наличной валюты наблюдается через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно, - отметил в беседе с «Известиями» представитель ФТС.

В 2021 году на статистике сказалось выявление в первом полугодии южной таможней преступников, которые неоднократно вывозили в Турцию наличные на сумму, превышающую 1,2 млрд рублей.

Чаще всего незаконно перевозят доллары и евро. Встречаются так же британский фунт, швейцарский франк и китайский юань.

По закону без декларации ввести и вывезти из РФ без декларации можно сумму не выше 10 тысяч долларов. Если сумма превышает, то нужно заполнить специальные документы.

Если речь идет о сумме свыше 100 тысяч долларов, то нужно подтвердить происхождение денег.

Ранее в России предложили передавать нуждающимся часть задержанных на таможне товаров и нереализованного конфискованного имущества, сообщает телеканал "360".