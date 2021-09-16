Владимир Путин удаленно принимает участие в заседании лидеров ОДКБ Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин удаленно принимает участие в заседании лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие проходит в Душанбе.

Ожидается, что лидеры стран ОДКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. В частности, политики обсудят ситуацию в Афганистане, и как она влияет на безопасность стран ОДКБ.

По итогам переговоров планируется принять декларацию, а также подписать документы о миротворчестве, деятельности войск ОДКБ и оснащении коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением. Политики также рассмотрят бюджет организации на 2022 год.

Ранее Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла совместное заявление министров иностранных дел стран-участников о приверженности принципам Устава ООН. Об этом рассказал журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он отметил, что в документе принципы международного права устанавливаются как базис в отношениях стран. Также подчеркивается главная ответственность Совбеза ООН - поддержание международного мира и безопасности.