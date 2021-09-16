С 2022 года "сельская" надбавка к пенсии будет выдаваться даже при переезде в город

С 2022 году "сельскую" надбавку к пенсии будут давать даже переехавшим в город россиянам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что с 1 января 2022 года "сельскую" надбавку к пенсии будут давать даже гражданам, переехавшим в город.

Бибикова напомнила, что надбавка положена неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают в селах. Она составляет 25 процентов от фиксированной выплаты, пишет "Парламентская газета".

Сенатор добавила, что надбавку к пенсии могут получить и россияне, которые длительное время работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что в случае смерти супруга, чья пенсия была выше, вдова или вдовец имеют право на оформление его выплат вместо своих. В ведомстве уточнили, что перейти на пенсию при потере кормильца имеет право овдовевший супруг в том случае, когда он достиг пенсионного возраста или был признан инвалидом, при этом, как отмечается, подобный переход не всегда выгоден. Граждан предупредили, что при переходе на пенсию супруга не предусмотрено специальных доплат. Речь, в том числе, идет о сельском или северном стаже.