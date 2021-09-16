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Общество16 сентября 2021 10:13

Блокировка сервисов Google Docs и Telegra.ph в России прекращена

Источник:kp.ru
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Блокировка сервисов Google Docs и Telegra.ph в России прекращена

Блокировка сервисов Google Docs и Telegra.ph в России прекращена

Фото: REUTERS

Блокировка сервисов Google Docs и Telegra.ph в России прекратилась. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил проект GlobalCheck, который следит за российскими системами блокировок в интернете.

Напомним, накануне проект GlobalCheck на своей странице в Twitter сообщил, что несколько российских операторов начали блокировать сервис Google Docs.

По его данным, доступ к сервису ограничили такие операторы мобильной связи, как МТС, «Мегафон», Tele2, Yota и Ростелеком, однако не во всех российских регионах. В заявлении отмечается, что блокировка, скорее всего, связана с публикацией списков «Умного голосования» на ресурсе Google Docs.