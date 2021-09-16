Власти Новой Зеландии заявили, что не пустят атомные подлодки Австралии в свои воды

В Новой Зеландии заявили, что не пустят подлодки Австралии в свои воды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна не пустит в свои воды атомные подлодки Австралии, которые планируется построить в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США).

Напомним, что с 1984 года Новая Зеландия запрещает заход в свои воды судов с ядерным оружием. В 1987 году положение было закреплено законодательно.

- Центральный элемент этой договоренности (AUKUS) – строительство атомных подводных лодок, которые будут базироваться за пределами Австралии. Премьер-министр (Австралии) Моррисон открыт и понимает нашу позицию относительно атомных подлодок и ядерного оружия, это, конечно, означает, что они (страны) поняли нашу вероятную позицию, — заявила Ардерн во время брифинга.

Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты в рамках нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности передадут Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками. Как заверил журналистов и мировую общественность президент США Джозеф Байден, речь идет о субмаринах с атомными реакторами, а не ядерным оружием. До этого Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, цель которого, по словам Байдена, – обеспечить "мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе".