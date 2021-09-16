Бирюков: к будущим снегопадам в Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов

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Как рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков, город успешно завершил подготовку снегосплавных пунктов, которые в осенне-зимний период избавляют столицу от выпадающего на нее снега.

«В общей сложности предстоящей зимой в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать до 635 тыс. кубометров снега в сутки. В центральном административном округе снег будут утилизировать при помощи 38 мобильных снегосплавов», - сообщил руководитель Комплекса городского хозяйства.

Петр Бирюков заверил, что все снегосплавные пункты столицы полностью отвечают современным требованиям безопасности и не причиняют вреда окружающей среде. Он также подробно остановился на технологическом процессе работы снегосплавов.

«Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов, температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки», - пояснил он.

Современный снегосплавный пункт представляет собой достаточно сложный комплексный объект. Он объединяет в себе насосные и энергетические системы, контрольные сенсоры и устройства сигнализации, различные трубопроводы и многое другое. Специалисты коммунальных служб проверили работоспособность всех снегосплавных пунктов и при необходимости провели на них техобслуживание и ремонтные работы.