В Екатеринбурге женщина обвинила врачей в смерти мужа

Мужчина скончался в больнице, не дождавшись операции Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Жительница Екатеринбурга обвинила врачей Свердловской областной больницы №1 в смерти 39-летнего мужа, которому не оказали своевременную медицинскую помощь.

Это привело, по ее словам, к трагическим последствиям – зимой 2021 года мужчина скончался. Теперь женщина сама воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В 2017 году у жителя Екатеринбурга врачи выявили аневризму грудной части аорты, после чего ему установили стент, а также провели диагностику. Через три года самочувствие у горожанина стало ухудшаться, на разных руках у него определялось разное давление: на одной руке – 90 на 50, на другой – 140 на 80. Но на это не обратили внимания в поликлинике.

Еще через полгода у мужчины начала неметь рука, и тогда его направили к сосудистому хирургу, также в августе 2020 года пациента направили на КТ, но запись была только на декабрь, и тогда он прошел пациент платно.

После обследования выяснилось, что стент перестал функционировать, после чего пропускать поток крови. На консультации в Свердловской областной больнице №1 мужчине сказали, что операция ему не нужна. 1 ноября у него произошел приступ, после чего его записали на операцию на 17 декабря.

Однако операцию мужчине не сделали, сказав приходить после новогодних праздников. В итоге, госпитализировали пациента только 11 января, а шунтирование назначили на 21 число.

За два дня до операции у мужчины повторился приступ, после чего он потерял слух. В больнице его перевели в отделение для пациентов с инсультом. Через три дня он скончался в реанимации.

Жена погибшего обратилась в Минздрав, Прокуратуру и Следственный комитет. Министерство здравоохранения отправило жалобу в страховую компанию, где не нашли связи между неоказанием медпомощи и смертью мужчины. СКР не стал возбуждать уголовное дело, передав жалобу главе ведомства Александру Бастрыкину. В Екатеринбурге полиция до сих пор проводит проверку по этому инциденту.