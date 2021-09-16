Адвокат россиянина Франчетти выясняет качество медпомощи в тюрьме Праги

Адвокат задержанного в Чехии по запросу Украины россиянина Александра Франчетти Ян Шварц сообщил, что проверяет условия оказания его клиенту необходимой медицинской помощи в пражской тюрьме Панкрац, в которой мужчина содержится. Юрист напомнил, что его клиент серьезно болен.

- Условия его содержания в тюрьме Панкрац в целом хорошие. Проблема, скорее, заключается в том, предоставляется ли ему необходимая медицинская помощь. Я буду выяснять это, — цитирует Шварца ТАСС.

По словам адвоката, он опротестовал в Верховном суде решение о помещении Франчетти под стражу.

Напомним, на каком основании был задержан в Чехии россиянин Александр Франчетти - до сих пор неизвестно. Как пояснили в городской прокуратуре Праги, они не могут раскрывать содержание поступивших от киевских властей документов. Но, как ранее предполагалось, дело в активном участии Франчетти в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Отмечается, что раскрыть, с чем связаны требования задержать Франчетти, могут только украинские власти. Сам россиянин и его адвокат обладают этой информацией.