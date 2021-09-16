Более 82 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность во время единого дня голосования в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 82 тысяч сотрудников МЧС РФ в период с 17 по 20 сентября обеспечат безопасность во время единого дня голосования в России. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подразделения МЧС России с 17 до 20 сентября будут переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности во время проведения единого дня голосования», - приводит ТАСС заявление пресс-службы, глав уточнили, что сотрудники будут находиться более, чем в 81 тысячи объектов.

В ведомстве также сообщили, что проработали вопрос об обеспечении автономным энергоснабжением помещений избирательных участков, а также средствами связи, транспортными средствами и технического оборудования избирательных участков в труднодоступных населенных пунктах.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель председателя Ццентризбиркома России Николай Булаев заявил, что около трех миллионов россиян подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу. Напомним, выборы будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату пройдут прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов.