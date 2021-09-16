Кремль сожалеет об отсутствии планов по налаживанию отношений с Россией в докладе Европарламента

Дмитрий Песков сожалеет об отсутствии планов по налаживанию отношений с Россией в докладе Европарламента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с сожалением отметил отсутствие планов по налаживанию отношений с Москвой в докладе Европарламента по России.

- Конечно же, суть этого документа, она может только вызывать сожаление. К великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Об этом там не говорится, — заявил Песков в разговоре с журналистами.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что документ носит рекомендательный характер и на это можно сделать скидку.

Напомним, Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге в четверг, 16 сентября, утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, который призывает властей Европейского союза к пересмотру отношений с Россией. За ужесточение политики по отношению к Москве высказались 494 депутата, против - 103, еще 72 парламентария воздержались. Властям Евросоюза рекомендуют совместно со странами-членами "пересмотреть политику" по отношению России, и "разработать всеобъемлющую стратегию" в ее отношении на основе представленных в докладе принципов.