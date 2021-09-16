СК РФ возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни выборов Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни всеобщего голосования на выборах в Государственную думу при помощи сети Telegram-каналов. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках)», - заявила представитель ведомства.

Как уточнила Петренко, было установлено, что группа лиц в составе по меньшей мере 11 человек из семи российских регионов создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации, а также вели агитационную деятельность, направленную на организацию беспорядков на территории страны в дни единого голосования в период с 17 по 20 сентября.

Отмечается, что, в опубликованных видеороликах присутствуют побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц. Всем фигурантам уголовного дела предъявят обвинения, следствие планирует ходатайствовать об их аресте.