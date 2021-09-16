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Происшествия16 сентября 2021 12:29

Уголовное дело о нападении на отделение полиции под Воронежем передали в центральный аппарат СК

Такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В центральный аппарат СК передали уголовное дело о нападении на отделение полиции под Воронежем

В центральный аппарат СК передали уголовное дело о нападении на отделение полиции под Воронежем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о нападении на отделение полиции в Воронежской области в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила пресс-служба СК.

- Председатель Следственного комитета поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело, возбужденное следственными органами СУ СК России по Воронежской области по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства, — гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, вооруженный мужчина напал на отдел полиции под Воронежем. Об этом сообщило ГУ МВД России по Воронежской области. Инцидент в городе Лиски, в 5:30 по местному времени. Неизвестный был одет в военную форму и бронежилет, а также был вооружен автоматом. Преступник проник в районное отделение, ранил сотрудника правоохранительных органов и после этого скрылся на автомобиле "Нива". Позже в частном доме в Волчанском сельском поселении обнаружили тела женщины и двоих детей. Предполагается, что к этой трагедии может быть причастен напавший на полицейских мужчина.