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Политика16 сентября 2021 12:51

Кремль: вопрос об участии Путина на саммите G20 рассматривается

Песков заявил, что о соответствующем решении проинформируют
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» на сегодняшний день рассматривается, как только будет принято соответствующие решение, Кремль проинформирует о нем. Такое заявление в четверг, 16 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этот вопрос рассматривается, как только будет принято решение, соответствующее, мы вас проинформируем», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, примет ли глава государства участие в саммите G20.

Напомним, саммит «Большой двадцати» состоится в Риме в период 30–31 октября., Председательствующая в G20 Италия собирается задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану, среди которых США, Турция, Китай и Россия. Из числа членов «двадцатки» инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Германия и Франция.