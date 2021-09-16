Синоптик Гидрометцентра предупредила о похолодании и мокром снеге

Синоптики предупредили о заморозках и снеге Фото: Алексей БУЛАТОВ

С каждым днем в центре европейской части России будет все холоднее. К выходным в регионе ожидаются заморозки. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Она отметила, что наибольшее похолодание затронет Калужскую, Тверскую, Ярославскую области, здесь ночные температуры опустятся до – 2. В Нижегородской и Смоленской областях ожидается до - 3 градусов. В Московской области температура ночью и вовсе опустится до – 4 градусов.

Еще холоднее окажется на Урале. В Пермском крае и Свердловской области уже возможен первый мокрый снег. Также снег с дождем ожидается на северо-востоке Коми, сообщает «Российская газета».

Умеренно-теплая погода сохранится на Черноморском побережье - днем плюс 20-25 градусов, местами до 28 градусов. В Крыму 16-18 сентября без осадков, днем плюс 21-26 градусов.

Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, холода в среднюю полосу Европейской России принес антициклон над Шпицбергеном. Это явление больше присуще второй половине зимы, а осенью встречается не часто. Именно из-за этого циклона похолодание в ближайшие дни будет только усиливаться, передает телеканал «360».

Добавим, из-за резкого похолодания в первой половине сентября в Московской области перелетные птицы уже начали отправляться на юг. Так, в теплые края уже отправились стрижи и соловьи, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».