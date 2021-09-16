Россия получила приглашение на саммит США по энергетике и климату

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Соединенные Штаты приглашали Россию на саммит по энергетике и климату, который состоится в пятницу, 17 сентября, в виртуальном формате. На сегодняшний день, данное приглашение рассматривается, Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, Россия приглашалась. Сейчас это приглашение рассматривается», - приводит ТАСС слова представитель Кремля.

Саммит по энергетике и климату проведет президент США Джо Байден. Главной темой мероприятия станет активизация борьбы для противодействия глобальному климатическому кризису. Как ожидается, в ходе встречи могут принять участие мировые лидеры.

Как писал сайт kp.ru, Песков также сообщил сегодня рассматривается вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки». Пресс-секретарь российского лидера заявил, что как только будет принято соответствующие решение, Кремль проинформирует о нем.