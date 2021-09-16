Звонок Зеленского прервал критику главы МИД Украины в адрес ООН

Звонок Владимира Зеленского прервал критику главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес ООН Фото: REUTERS

Телефонный звонок украинского лидера Владимира Зеленского прервал критику главы Министерства иностранных дел страны Дмитрия Кулебы в адрес ООН.

В ходе брифинга Кулеба заявил, что отсутствие представителей альянса на "Крымской платформе" указывает на защиту систематически нарушающих международные стран со стороны ООН.

- Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности, — заявил украинский министр.

После этого Кулебе позвонил Владимир Зеленский. Позже глава МИД Украины пояснил, что украинскому лидеру было необходимо обсудить ряд срочных вопросов.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина продолжит "дружественное" давление на партнеров из-за необходимости предоставления гарантий Киеву после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Глава внешнеполитического ведомства заявил, что партнеры слышат украинскую сторону и ее предложения, однако их решений с их стороны нет. Он отметил, что для Берлина и Вашингтона как партнеров Киева "время действовать по гарантиям" Украине относительно "Северного потока -2", а также "от слов переходить к конкретным делам".