Аналитик прокомментировал намерение Польши отказаться от российского газа

Аналитик прокомментировал отказ Польши от российского газа Фото: REUTERS

В случае отказа от российского газа у Польши могут возникнуть сложности с поставками топлива из других стран. Об этом сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Самая большая проблема для Польши – это источник альтернативных поставок. Тем более, что Евросоюз их принуждает отказываться от угля, и частично он будет заменяться газом. Потребление газа в Польше будет нарастать», — цитирует специалиста Газета.ru.

Юшков также добавил, что отказ от продления контракта по поставкам газа из России не означает полный отказ от сотрудничества с РФ. Не исключено, что Польша согласится подписать новые контракты.

«Отказ от продления контракта – довольно интересная формулировка, потому что она может подразумевать, что мы потом у вас как бы будем покупать газ, но по другим контрактам. Может быть, краткосрочным», — добавил аналитик.

Напомним, ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша не хочет продлевать в 2022 году контракт с «Газпромом» по поставкам топлива, передает телеканал «360».