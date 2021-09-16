Путин обсудил с президентом Вьетнама сотрудничество в энергетической сфере

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с вьетнамски коллегой президентом Нгуен Суан Фуком обсудил ряд перспективных тем сотрудничества в торгово - экономической и энергетической сферах. Об этом сообщили в четверг, 16 сентября, в пресс-службе Кремля.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, главы государств обсудили ход реализации Соглашения о свободной торговле между государствами - членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом, а также «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства».

Кроме того, президент Вьетнама в ходе разговора высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин от коронавирусной инфекции, а также налаживании производства препарата «Спутник V» во Вьетнаме.

«Нгуен Суан Фук поблагодарил за оказываемое Россией содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении пресс-службы.