Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубов

Цена газа в Европе снизилась ниже 800 долларов Фото: REUTERS

Стоимость газа в Европе упала ниже 800 долларов за тысячу кубов, ускорив снижение до 8 процентов. Об этом гласят данные торгов ICE Futures.

В среду, 15 сентября, цена газа в Европе впервые превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Так, стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF по состоянию на 12:03 по московскому времени достигла 943 долларов за тысячу кубометров, за несколько минут до этого – 950 долларов. Позже цена фьючерса поднялась до 964 долларов за тысячку кубов.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу необходимы более предсказуемые и менее конфликтные отношения с Россией на фоне подорожания газа в Европе. Он добавил, что хотел бы "обновить" партнерство в Россией, однако, по мнению политика, сейчас это "трудно представить".