В Афганистане наладили продажу виз на «черном рынке» Фото: REUTERS

В Афганистане наладили практику оформления и продажу виз на «черном рынке».

Как передает телеканал TOLO news, такая практика связано с закрытием большинства иностранных посольств в Кабуле после захвата власти радикальным движением «Талибан»*, в то время как число желающих покинуть республику выросло.

Житель Кабула Мохаммад Харун сообщил телеканалу, что приобрел пакистанскую визу, однако ему запретили въехать на территорию Пакистана из-за отсутствия «пропуска», когда он пытался пересечь афгано-пакистанскую границу через контрольно-пропускной пункт «Торхам». Как он заявил такой «пропуск» можно приобрести около посольства Пакистана за 200-300 долларов.

Телеканал сообщает, что на сегодняшний день легально можно получить только пакистанские визы, однако они, как и визы ряда других государства, продаются на черном рынке по завышенным ценам.

Как сообщил директор одной из туристических фирм в Кабуле Шафи Самими, официальная цена визы в Таджикистан составляет 60 долларов, однако на черном рынке ее продают за 350-400 долларов, реальная стоимость турецкой визы составляет 120 долларов, но на черном рынке - доходит до 5 тысяч долларов, а виза в Узбекистан может обойтись в 1 350 долларов.

*Запрещенная в России террористическая организация