Звезды и члены партии в Instagram-аккаунте "Единой России"

По мнению Орловой, важно законодательно закрепить наказание за жестокое обращение с животными. Фото: Instagram.com

Ольга Орлова рассказала, какая инициатива партии побудила ее выйти на прямую связь с подписчиками. По мнению Орловой, важно законодательно закрепить наказание за жестокое обращение с животными. Этой теме она посвятила свои Stories и публикации (ссылка) в аккаунте партии.

«Присылайте свои мысли и предложения о том, как защитить животных от жестокого обращения», — призвала эко-активистка в Stories Instagram.

Фото: Instagram.com

По словам Орловой, инициатива «Единой России» позволит запретить продажу животных в зоомагазинах или на птичьих рынках.

«Чаще всего там нет возможности выгула, оказания ветеринарной помощи, режима питания и нормального содержания. Поэтому питомцы часто болеют опасными заболеваниями, которые могут передаваться человеку, и попросту погибают сами», — сказала певица.

Ольга Орлова уже несколько лет помогает брошенным животным. В ее доме живут пять собак, каждую из которых певица взяла в приюте или у волонтеров. Например, последнего пса — дворняжку с пятью пулями в теле — эко-активистка спасла два года назад. В доме Ольги собака пошла на поправку.

В конце августа «Единая Россия» запустила уникальный для политической партии эксперимент на своей странице в Instagram. Соцсеть доверили вести участникам первой пятерки лидеров партии. Недавно с подписчиками общалась детский омбудсмен Анна Кузнецова, руководитель студенческих отрядов Михаил Киселев и руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.