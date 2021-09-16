Минфин РФ обсудил с металлургами рост ставки НДПИ и привязку к мировым ценам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России в ходе совещания в четверг, 16 сентября, обсудил с производителями удобрений и представителями металлургических компаний вопрос об изменение налогообложения отрасли.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к участникам совещания, в рамках основного варианта, который рассматривает ведомство, предлагается повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 6 процентов, рассчитывать НДПИ исходя не из затрат компаний, а биржевых котировок руды или концентрата, а также не использовать рентный коэффициент.

«В Минфине прошло совещание с представителями ФНС, производителями цветной и черной металлургии, меди, коксующегося угля и интегрированными производителями минеральных удобрений. Основной механизм, который сейчас рассматривается, - это привязка НДПИ к мировым ценам на сырье», - приводит издание слова источника, который уточнил, что позиция Министерства финансов также будет представлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.