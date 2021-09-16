МГУ и ВШЭ вошли в топ-100 рейтинга Times Higher Education по физическим наукам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высшая школа экономики (ВШЭ) и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вошли в топ-100 предметного рейтинга «Физические науки» по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Об этом говорится в исследовании, опубликованном в четверг, 16 сентября.

ВШЭ в данном рейтинге занял 71-ю строчку по сравнению с 47-й позицией в 2020 году. МГУ находится на 95-м месте, годом ранее он находился на 81-ом месте.

Всего в разделе «Физические науки» представлено рекордное количество вузов России – 48, семь из них оказались в рейтинг впервые, а наибольших успехов среди новичков добился Донской государственный технический университет. В этом году он идет в группе вузов с позициями от 301 до 400, что является восьмым показателем среди всех российских вузов по данной специальности.

В разделе «Науки о жизни» представлены 15 российских вузов, а самая высокая позиция у МГУ (126-150), за которым следуют Московский физико-технический институт, поднявшийся из группы 251-300 в группу 151-175, а также Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, переместившийся из группы 601-800 в группу 301-400.

По специальности «Науки о медицине и здоровье» оказались 12 университетов из России, и лидирует снова МГУ (126-150). В разделе «Психология» представлены три российских вуза. Здесь лидирует ВШЭ (101-125), за которым следует МГУ (151-175) и Санкт-Петербургский государственный университет (401-500).