Лавров: Путин принял приглашение посетить пекинскую зимнюю Олимпиаду в феврале 2022

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в феврале следующего года пекинскую зимнюю Олимпиаду. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ваном И в Душанбе.

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выразив надежду, что китайские и российские спортсмены снова «докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества».

Напомним, XXIV Зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине 4 февраля - 20 февраля 2022 года. Таким образом, китайская столица станет первым городом, принимающим и летние, и зимние игры.