В "Парке Яуза" построят гоночную трассу для радиоуправляемых автомобилей

Эту уникальную трассу для любителей радиоуправляемых моделей машин построят на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова в рамках реализации проекта «Парк Яуза».

«Проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. Вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе», - рассказывал ранее Петр Бирюков.

Трасса из естественного утрамбованного грунта протяженностью более 150 метров и площадью 690 кв. м будет доступна круглый год. В соревнованиях будут участвовать копии настоящих автомобилей, управляемые на расстоянии с помощью специального пульта.

Вдоль одной из сторон гоночного трека для пилотов разместят трибуну с навесом. Также для удобства горожан по периметру площадки установят дополнительные опоры освещения, столы для ремонта техники, скамейки и урны.

Напомним, с 2016 по 2020 год специалисты Комплекса городского хозяйства привели в порядок пять участков будущего парка общей площадью 135 га. В этом году они благоустраивают два участка поймы реки Чермянки, а в следующем планируют благоустроить еще две территории у реки Яузы: вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы.