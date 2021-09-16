Талибы* решили направить в Панджшер недавно полученную гуманитарную помощь Фото: REUTERS

Члены радикального движения «Талибан»* в ходе первого заседания назначенного движением правительства приняли решение направить в провинцию Панджшер недавно полученную гуманитарную помощь.

Как передает телерадиовещательная компания Афганистана RTA, в провинцию будет направлена помощь, которая недавно прибыла в республику.

Напомним, в минувший вторник, министр иностранных дел от правительства радикального движения «Талибан»* Амир Хан Моттаки заявил, что на сегодняшний день в Афганистане нет никакого сопротивления власти талибов*. По его словам, в данный момент уровень безопасности в стране повышается, а также есть улучшения в сфере инвестиционного климата.

Как писал сайт kp.ru, накануне появилось сообщение, что Афганистане наладили оформление и продажу виз на «черном рынке». Сообщается, что такая практика связано с закрытием большинства иностранных посольств в Кабуле после захвата власти радикальным движением «Талибан»*, в то время как число желающих покинуть республику выросло.

*Запрещенная в России террористическая организация