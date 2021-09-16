Украинский телеканал "Интер" проверят из-за трансляции фильмов с Михалковым и Боярским Фото: REUTERS

Украинский телеканал «Интер» проверят в пятый раз за год в связи с трансляцией нескольких фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также картины «Д'Артаньян и три мушкетера», поскольку там снялись Никита Михалков и Михаил Боярский, а также другие актеры, внесенные в стране в «черный список». Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее Нацсовет по вопросам ТВ уже назначил ряд внеплановых проверок телеканалу «Интер» на фоне трансляции советских фильмов с актерами из «черного списка».

«Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил 16 сентября Национальный совет ЧАО "Телеканал "Интер"», - говорится в заявлении, где уточняется, что в период с 31 августа по 12 сентября в эфире телеканала было зарегистрировано девять таких фильмов.

Как сообщили пресс-службы, «Интер» показывал такие фильмы, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», в котором снимался Никита Михалков; «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в которых играл Борис Клюев; «Взять живым» с участием Иосифом Кобзоном; «Д'Артаньян и три мушкетера» с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаковым и Борисом Клюевым; «Офицеры», где снимался Василий Лановой; «Невероятные приключения итальянцев в России» с Валентиной Талызиной; «Гостья из будущего» с Натальей Варлей, Валентиной Талызиной и Борисом Щербаковым, а также «Завтра была война» с Верой Алентовой.