Мать погибшего в крушении малайзийского «Боинга» обвинила Украину в уходе от ответственности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гражданка Нидерландов Плони Айтерлинде, сын которой погиб в крушении Boeing в Донецкой области в 2014 году, обвинила власти Украины в уходе от ответственности за катастрофу.

Выступая в четверг, 16 сентября, в суде Нидерландов, женщина заявила, что Киев, зная о ведущихся военных действиях в Донбассе, оставил открытым воздушное пространство на высоте выше 10 километров. Таким образом, Украина пренебрегла вероятностью использования ополченцами оружия дальнего действия, отметила Айтерлинде.

«С этого дня, на мой взгляд, вы не брали на себя достаточной ответственности», – сказала она.

С похожей претензией женщина обратилась и к авиакомпании «Малазийские авиалинии». Айтерлинде указала на то, что перевозчик мог прекратить перелеты над территорией военного конфликта на Украине, как это сделали другие авиакомпании.

Как писал сайт kp.ru, в начале сентября 2021 председательствующий судья по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины Хендрик Стинхейс сообщил о смерти одного из свидетелей.

Напомним, решение по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года будет вынесено до конца 2022 года.