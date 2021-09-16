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Политика16 сентября 2021 15:34

Депутат Пискарев: в Госдуме РФ готовят жесткие поправки об ответственности IT-гигантов

Депутаты разрабатывают документ с коллегами из Совета Федерации
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме РФ готовят жесткие поправки об ответственности IT-гигантов

В Госдуме РФ готовят жесткие поправки об ответственности IT-гигантов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме РФ готовится пакет законов, которые ужесточают требования к цифровым гигантам. Такое заявление сделал глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств по внутренние дела России Василий Пискарев, отметив, что эти документы станут ответной мерой на нарушения российскогозаконодательства со стороны IT-компаний.

«За нарушение законов будут отвечать конкретные структуры и персоналии, связанные с этими цифровыми платформами», - заявил депутат.

Как он уточнил, речь идет о «жестких поправках в законодательство об ответственности, как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России». «Мы имеем полное взаимопонимание и работаем над ними в сотрудничестве с коллегами из Совета Федерации», - отмтеил глава комиссии Госдумы.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о взыскании шарфов с IT-компаний, заявил, что Россия рада видеть на своём рынке международных IT-гигантов, однако они должны соблюдать российские законы.