В Госдуме и Совфеде отреагировали на заявление Европарламента о пересмотре отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европарламенте (ЕП) заявили о пересмотре отношений с Россией. Это заявление оценили в Совете федерации и Госдуме.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков уверен, что подобное решение ЕП ничем нашей стране не грозит, так как «Евросоюз (ЕС) уже сделал все, что мог».

- Запад уже напринимал. Видимо, они готовят новый виток неработающих санкций, — сказал Бабаков в беседе с «Известиями».

Он отметил, что подобный шаг Евросоюза – это признание своего бессилия.

- При этом все выглядит непрофессионально, недальновидно, - подчеркнул член Совфеда.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов признал подобный подход «совершенно бесперспективным». И предположил, что именно Литва пытается «навязать большим государствам антироссийские подходы». Подобный подход непременно скажется на экономике Европы, уверен депутат.

Сейчас важно объединять усилия, чтобы противостоять глобальным вызовам и обеспечивать устойчивое развитие всем регионам мира. Для нас, конечно, наибольшую важность имеет именно Европа и наши ближайшие соседи, - сказал Морозов RT.

Он выразил надежду, что в «Европе найдутся здравомыслящие политики», которые поймут, что отношения между Россией и Евросоюзом нужно сохранять.